Спринт на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски" отменен из-за непогоды

ТАСС, 3 января. Организаторы лыжной многодневной гонки "Тур де Ски" приняли решение отменить спринтерские гонки у мужчин и женщин классическим стилем, которые должны были пройти в среду. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной такого решения стали погодные условия в немецком Оберстдорфе, при которых невозможно проводить соревнования. Соревнования, которые должны были состояться в среду, не будут перенесены, таким образом, "Тур де Ски" будет состоять из шести гонок.

Следующие соревнования запланированы в Оберстдорфе на четверг, в этот день должны состояться гонки с общего старта у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.