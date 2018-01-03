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Спринт на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски" отменен из-за непогоды

Спорт
3 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Следующие соревнования запланированы в Оберстдорфе на четверг, в этот день должны состояться гонки с общего старта у мужчин и женщин

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© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 3 января. Организаторы лыжной многодневной гонки "Тур де Ски" приняли решение отменить спринтерские гонки у мужчин и женщин классическим стилем, которые должны были пройти в среду. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной такого решения стали погодные условия в немецком Оберстдорфе, при которых невозможно проводить соревнования. Соревнования, которые должны были состояться в среду, не будут перенесены, таким образом, "Тур де Ски" будет состоять из шести гонок.

Следующие соревнования запланированы в Оберстдорфе на четверг, в этот день должны состояться гонки с общего старта у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.

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