Переход в "Брюгге" стал для футболиста Владимира Габулова осуществлением мечты

ТАСС, 3 января. Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов исполнил свою мечту, перейдя из тульского "Арсенала" в бельгийский "Брюгге". Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Контракт между 34-летнем вратарем и бельгийским клубом подписан на 1,5 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.

"Спасибо президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту - играть в европейском клубе", - написал Габулов.

Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!⚫️ My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!⚫️ Публикация от @ vladimir_gabulov Янв 3, 2018 at 5:56 PST

По словам футболиста, переход в бельгийский клуб - возможность вернуться в Лигу чемпионов. "Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - добавил он.

"Спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за персональную поддержку тоже, я всегда ее чувствовал, выходя на поле. Этот год в "Арсенале" был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле", - поделился футболист.

Габулов выступал за "Арсенал" с начала 2017 года, до этого был игроком московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского "Анжи", краснодарской "Кубани", пермского "Амкара", владикавказской "Алании". Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы. В составе сборной России футболист провел 10 матчей и принял участие в чемпионате Европы 2016 года.