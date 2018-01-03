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Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Спорт
3 января, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Встреча завершилась по буллитам со счетом 3:2

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ТАСС, 3 января. Московское "Динамо" победило челябинский "Трактор" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Андрей Кутейкин (54-я минута) и Владимир Брюквин (56). Решающий буллит на счету Михаила Варнакова. За "Трактор" шайбы забросили Артем Пеньковский (9) и Рихард Гюнге (51).

"Динамо" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко. "Трактор" - седьмой в Восточной конференции (72).

В следующем матче 5 января "Трактор" примет петербургский СКА, "Динамо" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".

В другой встрече дня омский "Авангард" победил пекинский "Куньлунь" со счетом 4:0.

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