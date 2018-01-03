"Локомотив" по буллитам обыграл "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 3 января. Ярославский "Локомотив" победил екатеринбургский "Автомобилист" по буллитам со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Автомобилиста" отличились Анатолий Голышев (12-я минута), Алексей Василевский (21), Никита Трямкин (39), Денис Куляш (48) и Илья Крикунов (57). За "Локомотив" шайбы забросили Даниил Апальков (11), Стаффан Кронвалль (25), Илья Любушкин (31), Андрей Локтионов (41) и Егор Коршков (60). Решающий буллит на счету Брендона Козуна.

"Локомотив" занимает четвертое место в Западной конференции с 83 очками, "Автомобилист" лидирует в Восточной конференции (84).

В следующем матче 5 января "Автомобилист" примет минское "Динамо", "Локомотив" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".

В другой встрече дня минское "Динамо" победило "Металлург" со счетом 2:1.