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Шайба Ничушкина в овертайме принесла ЦСКА победу над "Йокеритом" в матче КХЛ

Спорт
3 января, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Основное время матча завершилось со счетом 1:1

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Йокерита" отличился Петер Регин (45-я минута). За ЦСКА шайбы забросили Сергей Шумаков (7) и Валерий Ничушкин (63).

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 106 очками. "Йокерит" - третий (88).

В следующем матче 5 января ЦСКА сыграет в гостях с подольским "Витязем", 7 января "Йокерит" примет магнитогорский "Металлург".

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