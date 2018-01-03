Шайба Ничушкина в овертайме принесла ЦСКА победу над "Йокеритом" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Йокерита" отличился Петер Регин (45-я минута). За ЦСКА шайбы забросили Сергей Шумаков (7) и Валерий Ничушкин (63).

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 106 очками. "Йокерит" - третий (88).

В следующем матче 5 января ЦСКА сыграет в гостях с подольским "Витязем", 7 января "Йокерит" примет магнитогорский "Металлург".