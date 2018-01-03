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"Югра" обыграла "Барыс" в матче КХЛ, Угольников сделал хет-трик

Спорт
3 января, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Ханты-мансийский клуб добился победы со счетом 3:2

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ТАСС, 3 января. Ханты-мансийская "Югра" обыграла астанинский "Барыс" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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"Югра" лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

В составе "Барыса" отличились Роман Старченко (42-я минута) и Линден Вей (56). За "Югру" хет-трик на счету Александра Угольникова (3, 20, 27).

"Барыс" занимает 10-е место в Восточной конференции с 63 очками, "Югра" - 14-е (42), клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф.

В следующем матче 5 января "Югра" сыграет в гостях с пекинским "Куньлунем", 9 января "Барыс" сыграет в гостях с "Амуром".

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