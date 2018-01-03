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Тренер: хоккеист ЦСКА Телегин перенес операцию на зубах и скоро вернется в строй

Спорт
3 января, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По словам Игоря Никитина, форвард сыграет против "Витязя" 5 января

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Хоккеист ЦСКА Иван Телегин имел проблемы с зубами, перенес операцию и в скором времени вернется в строй. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейского клуба Игорь Никитин.

В среду ЦСКА на своем льду в овертайме переиграл финский "Йокерит" со счетом 2:1. Телегин не принимал участия в матче. Армейцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"У Телегина возникли проблемы с зубами, он неожиданно перенес операцию. В пятницу с "Витязем" должен сыграть", - сообщил Никитин.

Говоря об игре, главный тренер ЦСКА отметил хороший первый период в исполнении своей команды. "Что касается второго, то там есть определенные правила, и многие ребята еще не знают, как его играть. В овертайме реализовали свой момент и выиграли", - сказал тренер.

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен назвал игру равной. "В первом периоде хозяева были лучше, во втором мы, а в третьем и овертайме были моменты у обоих ворот, но ЦСКА смог свой реализовать. Хорошо сыграли в неравных составах - в большинстве забросили, в меньшинстве выстояли три на пять. У нас всего в команде девять защитников, четыре из них травмированы, поэтому приходится использовать на позиции защитника нападающего Томми Хухталу", - пояснил тренер.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 5 января в Подольске с "Витязем". "Йокерит" занимает третью строчку на Западе и 7 января примет магнитогорский "Металлург".

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