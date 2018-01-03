Хоккеист ЦСКА Григоренко: игра с "Йокеритом" по накалу соответствовала матчу плей-офф

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Йокеритом" по накалу борьбы соответствовал игре плей-офф. Такое мнение ТАСС выразил нападающий московской команды Михаил Григоренко.

Встреча в Москве завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 2:1.

"Игра шла кость в кость, можно сказать, что по накалу она соответствовала игре плей-офф", - отметил Григоренко.

ЦСКА располагается на второй строчке в таблице Западной конференции, а "Йокерит" на третьей. Если обе команды сохранят свои позиции до конца регулярного чемпионата и пройдут первый раунд плей-офф, то сыграют между собой во втором раунде Кубка Гагарина.

Говоря о ходе встречи, 23-летний Григоренко отметил тяжелое начало. "Тяжело играть после праздников, обе команды долго вкатывались в матч, но потом получилась интересная встреча. Очень хорошо, что в овертайме удалось выиграть, это важная победа для нас. Немножко выпали из привычного ритма, играли через день, график тренировок одинаковый, первый матч после такого перерыва всегда тяжело дается, но все в равных условиях, им тоже было непросто", - сказал хоккеист.

На счету Григоренко 7 заброшенных шайб и 13 результативных передач в 38 матчах текущего сезона КХЛ. ЦСКА в следующей встрече 5 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем".