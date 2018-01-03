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Национальное антидопинговое агентство будет создано в Узбекистане

Спорт
3 января, 20:56 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ, 3 января./ТАСС

Создание агентства направлено на пропаганду здорового и честного спорта, создание всех условий для подготовки спортсменов Узбекистана к очередным летним Олимпийским и Паралимпийским играм

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ТАШКЕНТ, 3 января./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Национального антидопингового агентства. Соответствующий документ в среду размещен на официальном сайте главы республики.

"На Национальное агентство при кабинете министров Республики Узбекистан возложена задача по внедрению и применению в республике специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS)", - говорится в постановлении. Отмечается, что внедряемая программа позволит иметь точные сведения о прохождении спортсменами республики допинг-тестирования в соревновательные и внесоревновательные периоды.

В соответствии с документом, во вновь создаваемом агентстве будут функционировать три отдела и две комиссии, которые призваны стать ключевыми звеньями антидопинговой системы и механизмов по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещенных препаратов и употребления медикаментов в терапевтических целях.

В постановлении подчеркивается, что оно направлено на пропаганду здорового и честного спорта, создание всех условий для подготовки спортсменов Узбекистана к очередным летним Олимпийским и Паралимпийским играм. "Национальное антидопинговое агентство призвано информировать спортивное сообщество о наносимом ущербе спортсменам и негативных последствиях применения допинга для здоровья людей", - отмечается в документе.

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Персоны
Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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