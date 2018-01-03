Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УНИКС победил "Виллербан" в матче баскетбольного Еврокубка

Спорт
3 января, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 88:84 в овертайме

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 января. Российский УНИКС одержал победу над французским "Виллербаном" со счетом 88:84 в овертайме домашнего матча этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Виллербана" Эй Джей Слотер, набравший 17 очков. В составе УНИКСА больше всего очков набрали разыгрывающий Хоаким Колом и тяжелый форвард Стефан Ласме (15).

УНИКС занимает второе место в группе H, "Виллербан" - третье.

В следующем матче 10 января УНИКС сыграет в гостях с французским "Лиможем", "Виллербан" примет итальянскую "Реджо-Эмилию".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама