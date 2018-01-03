УНИКС победил "Виллербан" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 3 января. Российский УНИКС одержал победу над французским "Виллербаном" со счетом 88:84 в овертайме домашнего матча этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Виллербана" Эй Джей Слотер, набравший 17 очков. В составе УНИКСА больше всего очков набрали разыгрывающий Хоаким Колом и тяжелый форвард Стефан Ласме (15).

УНИКС занимает второе место в группе H, "Виллербан" - третье.

В следующем матче 10 января УНИКС сыграет в гостях с французским "Лиможем", "Виллербан" примет итальянскую "Реджо-Эмилию".