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Российские гандболисты обыграли команду Люксембурга в матче отбора ЧМ-2019

Спорт
3 января, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 27:19

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ТАСС, 3 января. Сборная России по гандболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 27:19 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года.

Сборная России играет в группе 1 с соперниками из Словакии, Финляндии и Люксембурга. Российская команда с шестью очками возглавляет турнирную таблицу, люксембуржцы занимают последнее, четвертое место (1). В следующем туре россияне 6 января дома вновь встретятся с командой Люксембурга.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. Участие в чемпионате мира уже обеспечили себе сборные Франции (победитель прошлого мирового первенства), Дании и Германии (хозяева соревнований).

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