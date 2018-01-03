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Гол Диего Косты помог "Атлетико" разгромить "Льейду" в матче Кубка Испании

Спорт
3 января, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Для форварда этот матч стал первым после возвращения из английского "Челси", за который он выступал с 2014 года

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ТАСС, 3 января. "Атлетико" в гостях одержал крупную победу над "Льейдой" со счетом 4:0 в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Диего Годин (33-я минута), Фернандо Торрес (37), Диего Коста (69) и Антуан Гризманн (90). Для Косты этот матч стал первым после возвращения из английского "Челси", за который он выступал с 2014 года. В сентябре 2017 года было объявлено о подписании форварда контракта с мадридской командой.

Ответный матч между "Атлетико" и "Льейдой" пройдет 9 января. В параллельном матче "Алавес" одержал гостевую победу над "Форментерой" - 3:1.

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