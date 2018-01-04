Футболисты "Севильи" одержали победу в первом матче под руководством Монтеллы

ТАСС, 4 января. "Севилья" в гостях победила "Кадис" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Мячи забили Нолито (9-я минута) и Хесус Навас (23). Ответная игра пройдет в Севилье 11 января.

"Севилья" провела первый матч под руководством нового главного тренера итальянца Винченцо Монтеллы. Предыдущий тренер команды Эдуардо Бериссо был отправлен в отставку 22 декабря из-за неудовлетворительных результатов клуба.

В другом матче 1/8 финала "Лас-Пальмас" дома сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 1:1. Вторая встреча состоится в Валенсии 9 января.