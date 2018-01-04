Японец Нисикори снялся с Australian Open из-за травмы

ТАСС, 4 января. Японский теннисист Кэй Нисикори пропустит первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open - из-за травмы руки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спортсмена.

Японец не выходил на корт с августа прошлого года из-за травмы запястья правой руки. Повреждение не позволит ему принять участие в Открытом чемпионате Австралии, поскольку теннисист не успел восстановиться до конца.

"Australian Open - мой любимый турнир Большого шлема, здесь я чувствую себя как дома, но, к сожалению, вынужден его пропустить", - сказал Нисикори.

Из-за травмы он вылетел из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и сейчас занимает 22-е место. Нисикори - первый японец в истории, игравший в финале турнира Большого шлема (US Open-2014).

Australian Open пройдет на кортах Мельбурна с 15 по 28 января.