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Билеты на женский молодежный ЧМ по хоккею в Дмитрове будут бесплатными

Спорт
4 января, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Турнир с участием восьми команд пройдет с 6 по 13 января

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Билеты на матчи женского чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд до 18 лет в подмосковном Дмитрове будут раздаваться бесплатно. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

"Билеты всегда раздаются бесплатно и никогда не продавались, - сообщили в оргкомитете. - Молодежный турнир четырех наций проходит в Дмитрове каждый год, поэтому люди привыкли к женскому хоккею: на игры сборной всегда приходит почти полный дворец и хорошо болеют. Проблем с посещаемостью не было никогда - здесь есть традиция болеть за сборную, приезжают даже люди из Москвы".

"Подготовка идет полным ходом - готовятся не только лед и тренировочные площадки, обновляются и раздевалки, - также рассказали в оргкомитете. - У нас четыре ледовые площадки и две гостиницы в шаговой доступности, в них будут жить команды-участницы. По требованиям Международной федерации хоккея готовится и современная система видеоповторов".

В чемпионате мира, который пройдет с 6 по 13 января, примут участие восемь команд. Сборная России в группе А встретится с командами Канады, США и Швеции.

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