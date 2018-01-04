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Фигуристка Сотскова считает, что россиянки могут занять весь пьедестал на ЧЕ в Москве

Спорт
4 января, 10:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По мнению Сотсковой, конкуренцию на турнире россиянкам может составить итальянка Каролина Костнер

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Мария Сотскова

Мария Сотскова

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристки могут занять весь пьедестал почета на предолимпийском чемпионате Европы, который пройдет в январе на льду дворца спорта "Мегаспорт". Таким мнением с ТАСС поделилась серебряный призер чемпионата России - 2018 Мария Сотскова, участница предстоящего чемпионата.

Право выступить на чемпионате Европы получили чемпионка России Алина Загитова, Сотскова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

"Я думаю, мы можем занять весь пьедестал. Но самое главное - хорошо выполнить свою работу, остальное решать судьям, - подчеркнула Сотскова. - Предполагаю, что конкуренцию на предстоящем старте нам может составить Каролина Костнер, но, в принципе, сильных спортсменок в Европе достаточно".

Сотскова отметила, что в психологическом плане спортсменкам будет проще выступать после национального чемпионата. "В Санкт-Петербурге на чемпионате России в плане психологии это было что-то нереальное - каждый старался не показать своего волнения, но от этого все были с серыми лицами - и спортсмены, и тренеры, и персонал, - рассказала спортсменка. - Я знала, что будет сложно, но чтобы так! Это невероятное напряжение хочется как можно скорее забыть, а дальше будет проще - с основной задачей на данном этапе мы справились".

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 15 по 21 января.

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