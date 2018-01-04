"Фенербахче" предложил €2 млн за футболиста "Зенита" Кришито

ТАСС, 4 января. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" предложил российскому "Зениту" за итальянского защитника Доменико Кришито €2 млн. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Российский клуб отклонил предложение, потребовав за игрока €3 млн. По данным источника, переговоры между клубами будут продолжены на следующей неделе.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило об интересе к футболисту со стороны местного "Галатасарая".

Контракт Кришито с "Зенитом" рассчитан до июня 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 20 матчей, отметившись тремя голами. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из итальянского "Дженоа", за который он выступал с 2008 года, а также в 2006-2007 и 2003-2004 годах. Ранее он защищал цвета туринского "Ювентуса" (2004-2006, 2007-2008). В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.

Зимнее трансферное окно в Турции открыто с 4 января по 31 января 2018 года.