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РФС выдвинет Москву в качестве кандидата на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

Спорт
4 января, 11:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

О намерении подать заявку на проведение мирового первенства в России стало известно осенью 2016 года

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Игроки сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный (слева направо)

Игроки сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный (слева направо)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский футбольный союз (РФС) выдвинет Москву в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета пляжного футбола РФС, вице-президент РФС Сергей Анохин.

Мировые первенства по пляжному футболу под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) проводятся с 2005 года. Трижды турнир принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити и Португалия. О намерении подать заявку на проведение мирового первенства в России стало известно осенью 2016 года.

"Мы будем стремиться к проведению чемпионата мира 2021 года в Москве", - заявил Анохин.

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Как отметил собеседник агентства, РФС и Министерство спорта РФ планируют построить пять открытых площадок для занятий пляжным футболом. "Площадки для пляжного футбола постоянно появляются в городах. Что касается крытых площадок, то это проблема, которую мы должны решать вместе с министерством спорта. Есть пять мест для строительства площадок в регионах, места уже выделены, мы оформляем проектную документацию, оформляем взаимоотношения между региональными властями и министерством спорта", - сказал Анохин.

"Первая площадка должна появиться в Саратове, ближе всего мы находимся к завершению строительства крытого комплекса там. Постепенно коммерсанты в пляжном футболе видят определенный бизнес, поэтому появляются и коммерческие комплексы. Пока этого мало, но мы хотим большую арену в Москве на три тысячи зрителей, мы ведем над этим работу. В Санкт-Петербурге будет строиться такая же арена, проект подписан", - подытожил он.

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