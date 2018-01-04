СМИ: футболист "Атлетика" Аррисабалага подписал шестилетний контракт с "Реалом"

ТАСС, 4 января. Вратарь испанского футбольного клуба "Атлетик" из Бильбао Кепу Аррисабалага подписал контракт с мадридским "Реалом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

Отмечается, что соглашение с 23-летним игроком рассчитано на шесть лет. Его переход может состояться в январе или июне 2018 года.

Мадридский клуб заплатит за переход голкипера около €20 млн.

Аррисабалага выступает за "Атлетик" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 19 голов.