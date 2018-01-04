Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр олимпийской подготовки по биатлону планируют реконструировать в Чувашии

Спорт
4 января, 13:24 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 4, января. /ТАСС

В рамках реконструкции запланировано строительство лыжного стадиона с трибунами, стрельбища на 30 установок, лыжероллерной трассы протяженностью 4 км, гостиницы и административного здания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 4 января. /ТАСС/. Около 21 га земель лесного фонда на территории Чувашии переведут в другую категорию для реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону в городе Чебоксары. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал 28 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Перевести земли лесного фонда площадью 20,8 гектара [Чувашская Республика, Опытное лесничество] в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары", - отмечается в документе.

В рамках реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону запланировано строительство лыжного стадиона с трибунами, стрельбища на 30 установок, лыжероллерной трассы протяженностью 4 км, гостиницы, административного здания, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Необходимость издания распоряжения связана с тем, что указанные земли находятся в собственности РФ. В соответствии с Лесным кодексом они предоставлены в постоянное пользование для рекреационной деятельности "Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2", на базе которой действует центр. "Изменение категории земель создаст правовые основания для использования земельных участков в заявленных целях", - отмечается в сообщении на сайте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама