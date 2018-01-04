Центр олимпийской подготовки по биатлону планируют реконструировать в Чувашии

ПЕНЗА, 4 января. /ТАСС/. Около 21 га земель лесного фонда на территории Чувашии переведут в другую категорию для реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону в городе Чебоксары. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал 28 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Перевести земли лесного фонда площадью 20,8 гектара [Чувашская Республика, Опытное лесничество] в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары", - отмечается в документе.

В рамках реконструкции центра олимпийской подготовки по биатлону запланировано строительство лыжного стадиона с трибунами, стрельбища на 30 установок, лыжероллерной трассы протяженностью 4 км, гостиницы, административного здания, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Необходимость издания распоряжения связана с тем, что указанные земли находятся в собственности РФ. В соответствии с Лесным кодексом они предоставлены в постоянное пользование для рекреационной деятельности "Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2", на базе которой действует центр. "Изменение категории земель создаст правовые основания для использования земельных участков в заявленных целях", - отмечается в сообщении на сайте.