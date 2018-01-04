Вратарь Габулов присоединился к "Брюгге" на сборе

ТАСС, 4 января. Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов отправился в Испанию на зимние сборы в составе бельгийского "Брюгге". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В среду стало известно, что 34-летний Габулов подписал с бельгийским клубом контракт на полтора года.

Помимо Габулова в Марбелью отправились еще два вратаря - 22-летний Итан Хорват (12 матчей в "осенней" части сезона) и 23-летний Гийом Юбер (4). 34-летний Людовик Бютелль (5) с командой не полетел, причины не уточняются.

Всего на сборы отправились 25 футболистов.

Габулов выступал за тульский "Арсенал" с начала 2017 года, до этого был игроком московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского "Анжи", краснодарской "Кубани", пермского "Амкара", владикавказской "Алании". Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы. В составе сборной России футболист провел 10 матчей и принял участие в чемпионате Европы 2016 года.