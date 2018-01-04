Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Норвежская лыжница Остберг выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Спорт
4 января, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Второе место заняла еще одна норвежка Майкен Фалла, третьей финишировала финка Криста Пармакоски

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ингвилд Остберг

Ингвилд Остберг

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 4 января. Норвежка Ингвилд Остберг заняла первое место в гонке с общего старта свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, который проходит в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 23 минуты 16,5 секунды.

Остберг боролась за победу в гонке с соотечественницей Хейди Венг, которая упала перед самым финишем и потеряла шансы на успех. В итоге Венг осталась 11-й (отставание 7,2 секунды). Второе место заняла еще одна норвежка Майкен Фалла (+1,9), третьей финишировала финка Криста Пармакоски (+3,2).

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая девятое место (+6,7), Наталья Непряева пришла к финишу 37-й (+1.00,4), Яна Кирпиченко - 38-й (+1.15,2), Мария Гущина - 41-й (+1.49,4).

Следующая гонка на "Тур де Ски" пройдет позднее в четверг, гонку на 15 км с общего старта свободным стилем проведут мужчины. "Тур де Ски" завершится 7 января.

Смотрите также

Спринт на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски" отменен из-за непогоды

Устюгов заявил, что продолжит сражаться за победу на "Тур де Ски"

Россиянин Большунов заявил, что доволен своим выступлением в пасьюте на "Тур де Ски"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама