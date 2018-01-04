Норвежская лыжница Остберг выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

ТАСС, 4 января. Норвежка Ингвилд Остберг заняла первое место в гонке с общего старта свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, который проходит в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 23 минуты 16,5 секунды.

Остберг боролась за победу в гонке с соотечественницей Хейди Венг, которая упала перед самым финишем и потеряла шансы на успех. В итоге Венг осталась 11-й (отставание 7,2 секунды). Второе место заняла еще одна норвежка Майкен Фалла (+1,9), третьей финишировала финка Криста Пармакоски (+3,2).

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая девятое место (+6,7), Наталья Непряева пришла к финишу 37-й (+1.00,4), Яна Кирпиченко - 38-й (+1.15,2), Мария Гущина - 41-й (+1.49,4).

Следующая гонка на "Тур де Ски" пройдет позднее в четверг, гонку на 15 км с общего старта свободным стилем проведут мужчины. "Тур де Ски" завершится 7 января.