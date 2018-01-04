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Чемпион мира по футболу испанский вратарь Виктор Вальдес завершил карьеру

Спорт
4 января, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Вальдес трижды выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны"

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Виктор Вальдес

Виктор Вальдес

© EPA/ANDREU DALMAU

ТАСС, 4 января. Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Вальдес выступал за "Барселону" в период с 2002 по 2014 года, став шестикратным чемпионом Испании, трехкратными победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка Испании. Он пять раз признавался лучшим вратарем чемпионата Испании.

Покинув "Барселону", голкипер перешел в английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел два матча. Также Вальдес выступал за английский "Мидлсбро" и бельгийский "Стандард".

В составе сборной Испании, за которую провел 20 игр, стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).

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