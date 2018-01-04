Чемпион мира по футболу испанский вратарь Виктор Вальдес завершил карьеру

ТАСС, 4 января. Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Вальдес выступал за "Барселону" в период с 2002 по 2014 года, став шестикратным чемпионом Испании, трехкратными победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка Испании. Он пять раз признавался лучшим вратарем чемпионата Испании.

Покинув "Барселону", голкипер перешел в английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел два матча. Также Вальдес выступал за английский "Мидлсбро" и бельгийский "Стандард".

В составе сборной Испании, за которую провел 20 игр, стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).