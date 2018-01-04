Норвежский лыжник Иверсен выиграл масс-старт на "Тур де Ски"

ТАСС, 4 января. Норвежец Эмиль Иверсен стал победителем гонки с общего старта свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, который проходил в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 29 минут 49,8 секунды.

Второе место занял еще один лыжник из Норвегии Синдре Скар (отставание 0,4 секунды), третьим финишировал итальянец Франческо де Фабиани (+0,9).

Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, показавший 27-й результат (+10,6), Сергей Устюгов пришел к финишу 28-м (+11,1), Андрей Мельниченко - 33-м (+12,5), Иван Якимушкин - 36-м (+14,0), Александр Большунов - 40-м (+15,9), Алексей Червоткин - 42-м (+17,1), Глеб Ретивых - 48-м (+22,4), Андрей Ларьков - 61-м (+1.04,4), Денис Спицов - 62-м (+1.04,5), Станислав Волженцев - 65-м (+2.10,1).

В общем зачете "Тур де Ски" лидирует швейцарец Дарио Колонья. Устюгов занимает второе место (отставание 53 секунды), на третьем - норвежец Мартин Сундбю (+1.07,06).

Следующие гонки в рамках "Тур де Ски" пройдут 6 января в итальянском Валь-ди-Фьемме, в этот день состоятся гонки с общего старта классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится многодневка 7 января.