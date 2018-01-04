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CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов

Спорт
4 января, 14:46 дата обновления: 4 января, 15:10 UTC+3

Атлеты могут принимать участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией бобслея и скелетона

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Александр Третьяков

Александр Третьяков

© EPA/ARNO BALZARINI

ТАСС, 4 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

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19 декабря IBSF подала апелляцию в CAS на решение своей комиссии допустить до соревнований под эгидой организации россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева после решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от Олимпиад и аннулировать их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи. Таким образом, спортсмены могут принимать участие в соревнованиях, проводимых IBSF, таких как Кубок мира и Кубок Европы.

Ранее 43 россиянина были пожизненно отстранены МОК от Олимпиад из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Два спортсмена (конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина) были оправданы, еще одно дисциплинарное разбирательство в отношении фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

5 декабря исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, россиянам предоставлена возможность выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Комиссии МОК должны одобрить список россиян для участия в Олимпиаде до 28 января.

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