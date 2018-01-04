Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зубков: решение CAS отклонить апелляции IBSF дает надежду на выступление россиян на ОИ

Спорт
4 января, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

CAS в четверг сообщил об отклонении апелляции руководства IBSF на решение комиссии организации о допуске семерых российских спортсменов к международным соревнованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) взвешенным, по его мнению, оно добавляет шанса на выступление российских спортсменов на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Зубков заявил ТАСС.

Смотрите также

CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов

Исполком IBSF подал иск в CAS на решение своей комиссии о допуске Зубкова и Третьякова

Зубков: МОК не имеет права оказывать давление на независимую комиссию IBSF

CAS в четверг сообщил об отклонении апелляции руководства IBSF на решение комиссии организации о допуске семерых российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Это взвешенное решение CAS, который понимает, что происходит - нет ни фактов, ни доказательств вины наших спортсменов, - подчеркнул Зубков. - Мы ожидали такого решения. Надеемся, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде, а дальнейшие решения CAS по нашим спортсменам также будут справедливыми и взвешенными".

Ранее специальная комиссия IBSF сняла временное отстранение от соревнований с бобслеистов Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева, а также скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК), допустив их к стартам под эгидой IBSF.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
Два тела обнаружены на месте стрельбы под Краснодаром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама