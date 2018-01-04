Зубков: решение CAS отклонить апелляции IBSF дает надежду на выступление россиян на ОИ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) взвешенным, по его мнению, оно добавляет шанса на выступление российских спортсменов на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Зубков заявил ТАСС.

CAS в четверг сообщил об отклонении апелляции руководства IBSF на решение комиссии организации о допуске семерых российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Это взвешенное решение CAS, который понимает, что происходит - нет ни фактов, ни доказательств вины наших спортсменов, - подчеркнул Зубков. - Мы ожидали такого решения. Надеемся, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде, а дальнейшие решения CAS по нашим спортсменам также будут справедливыми и взвешенными".

Ранее специальная комиссия IBSF сняла временное отстранение от соревнований с бобслеистов Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева, а также скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК), допустив их к стартам под эгидой IBSF.