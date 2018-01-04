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Тяжелоатлет Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена

Спорт
4 января, 17:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

IWF временно отстранила чемпиона Европы по подозрению в употреблении допинга

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Олег Чен

Олег Чен

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Тяжелоатлет Олег Чен отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС заявил руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

Об отстранении Чена стало известно в четверг.

"Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет, - сказал Петров. - Так было и в случае с Русланом Албеговым (был отстранен IWF 13 ноября 2017 года - прим. ТАСС)".

Исполком IWF 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира, который проходил в Анахайме (США).

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