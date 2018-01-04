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Тренер фигуриста Ковтуна уверена, что он еще не реализовал свой потенциал

Спорт
4 января, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Инна Гончаренко подчеркнула, что спортсмена нужно любить в любом его состоянии

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Максим Ковтун

Максим Ковтун

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Ковтун после неудачного сезона должен сам определяться со своими будущим в спорте, но свой потенциал в фигурном катании он еще не реализовал на сто процентов. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсмена Инна Гончаренко.

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Ковтун в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной и, как следствие, со спортивной формой дважды снялся с соревнований после короткой программы - на этапе Гран-при в США и чемпионате России, отборочном к чемпионату Европы.

"Максим - взрослый человек, он должен сам определиться со своим будущим, решить, готов ли он пахать и снова входить в сезон, - считает Гончаренко. - У него есть определенные проблемы, он их решает, катается в шоу, переключается психологически. А я как тренер поддержу любое его решение. Но на мой взгляд, он свой потенциал полностью еще не реализовал".

Гончаренко подчеркнула, что спортсмена нужно любить в любом его состоянии. "Не всегда все происходит так, как хочется нам. Решение ехать и выступать на чемпионате России неготовым Максим принял сам, и я его поддержала - спортсмена надо любить в любом состоянии, и так будет всегда. Но одной моей поддержки ему мало, а мои возможности, к сожалению, ограничены", - отметила тренер.

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года. Также спортсмен - двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира 2015 и 2017 гг, трехкратный чемпион России с 2014 по 2016 гг.

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