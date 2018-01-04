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Федерация тяжелой атлетики России подала апелляцию в IWF на отстранение Чена

Спорт
4 января, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил

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Олег Чен

Олег Чен

© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) подала апелляцию в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) на отстранение россиянина Олега Чена. Об этом ТАСС сообщил руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

Об отстранении Чена стало известно в четверг. Ранее Петров сообщил ТАСС, что Чен отстранен на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Мы уже подали апелляцию в международную федерацию. С нашей точки зрения, никаких доказательств нарушения спортсменом антидопинговых правил нет. Сроки? Да кто их знает, пока молчат, мы считаем, что со спортсменов будут сняты обвинения", - сказал Петров.

"Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Мы намерены до конца защищать наших спортсменов - нет пробы, нет запрещенной субстанции, есть просто информация со стороны [Григория] Родченкова", - добавил он.

Исполком IWF 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира, который проходил в Анахайме (США).

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