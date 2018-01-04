Фигурист Воронов продолжает тренировки и не задумывается об окончании карьеры

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов, включенный в состав сборной на чемпионат Европы в качестве запасного, продолжает тренировки, держит себя в форме и пока не строит планов о завершении карьеры. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В нынешнем сезоне Воронов выиграл японский этап серии Гран-при, стал бронзовым призером на этапе в США, в финале серии Гран-при в японской Нагое занял четвертое место. На чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге, 30-летний Воронов занял четвертое место.

"Так как я первый запасной на чемпионат Европы, держу себя в форме, катаюсь каждый день, не теряю настроя. Мне комфортно идти в таком режиме, мне нравится работать, - рассказал спортсмен, который в настоящее время находится на сборах команды в Новогорске. - Поэтому о завершении карьеры я буду думать, когда придет время - а когда оно придет, решать мне".

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 15 по 21 января.