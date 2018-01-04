Есмантович: ЦСКА не может препятствовать встрече Капризова с генменеджером "Миннесоты"

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА не может мешать менеджерам североамериканских клубов встречаться с хоккеистом команды Кириллом Капризовым. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Игорь Есмантович.

Ранее канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что генеральный менеджер "Миннесоты Уайлд" Чак Флэтчер отправился в Москву, чтобы поближе познакомиться с нападающим ЦСКА Капризовым. Российский нападающий выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером.

"Наши заокеанские коллеги позиционируют такие встречи как знакомство, поэтому, естественно, мы препятствовать этому не можем. Нам в этой связи остается только понимать, что разговор может пройти в теплой дружеской обстановке. Да, у нас есть договоренность с Национальной хоккейной лигой о том, что подписанные контракты мы защищаем, они имеют юридическую силу и не могут перебиваться другой лигой. То есть если контракт подписан в ЦСКА - игрок перейти в клуб НХЛ не может, и наоборот, поэтому, с этической точки зрения, клубы другой лиги не должны вести переговоры, зная, что у игрока есть действующий контракт", - пояснил Есмантович.

Президент ЦСКА надеется, что 20-летний Капризов отработает свой трехлетний контракт в клубе до конца. "У Капризова подписан трехлетний контракт, с финансовой точки зрения соответствующий его мастерству и таланту, поэтому мы очень надеемся, что он отработает его в ЦСКА, а также сможет выступать в национальной сборной без каких-либо ограничений. Думаю, этого очень ждут наши болельщики, Кирилл [Капризов] - основной кандидат в первую сборную. У нас не за горами и Олимпиада, и чемпионат мира, где он пройдет в основной состав", - считает собеседник агентства.

Капризов подписал контракт с ЦСКА в августе 2017 года. В текущем сезоне Континентальной лиги (КХЛ) на счету нападающего 15 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 38 матчах регулярного чемпионата.