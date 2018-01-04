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Экипаж Васильева лидирует после трех этапов ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Спорт
4 января, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Победу на третьем этапе между марокканскими городами Агдаль и Асса одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM

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Владимир Васильев

Владимир Васильев

© Павел Бедняков/ТАСС

ТАСС, 4 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место на третьем этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Россияне сохранили лидерство в генеральной классификации.

Победу на третьем этапе между марокканскими городами Агдаль и Асса одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM, которые преодолели спецучасток длиной 400,28 км за 3 часа 48 минут 12 секунд. Васильев и Жильцов отстали от лидеров на 22 секунды. Третьими стали швейцарцы Реми Вотье и Жан Брюси (+13.33).

Россияне Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force стали 11-ми (+57.53), Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW финишировали 14-ми (+59.39). В генеральной классификации лидируют Васильев и Жильцов, вторыми идут Серрадори и Люркин (+7.02), третьими - французы Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (+34.28).

В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал португалец Луиш Оливейра на Yamaha (4:54.56). Вторым финишировал итальянец Паоло Чечи на KTM (+1.57), третьим - норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+4.29). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - Уллевалсетер, на третьем - Оливейра.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

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