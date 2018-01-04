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Матч НХЛ между "Бостоном" и "Флоридой" перенесен из-за снегопада

Спорт
4 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Игра должна была пройти в Бостоне на арене "ТД-Гарден" в ночь на пятницу в 03:00 мск

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ТАСС, 4 января. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Бостоном" и "Оттавой" перенесена из-за сильнейшей снежной бури. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был пройти в Бостоне на арене "ТД-Гарден" в ночь на пятницу в 03:00 мск. Позднее будут объявлены дата и время, когда состоится игра.

В первые дни января в восточной части США были зафиксированы рекордные морозы. Занятия во многих школах были отменены, а местные СМИ сообщали о гибели людей от холода в Милоуки, Детройте и Чарльстоне.

4 января в Бостоне по указанию мэра города Марти Уолша были закрыты все школы. По данным Национальной метеорологической службы США в Бостоне ожидается от 30 до 45 сантиметров снега. В связи с этим Уолш и губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер обратились к жителям города и всего штата с просьбой постараться меньше появляться на улицах и держаться подальше от дорог.

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