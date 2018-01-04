Тренер "Салавата Юлаева" Вестерлунд пропустит Матч звезд КХЛ

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд пропустит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где он должен был возглавить сборную дивизиона Чернышева. Об этом финский специалист сообщил корреспонденту ТАСС.

"У меня важные дела и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звезд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии, потому что формула проведения матча новая и очень интересная", - заявил Вестерлунд.

Изначально планировалось, что командой будет руководить Андрей Скабелка, но он был уволен с поста главного тренера омского "Авангарда" 29 декабря. 2 января стало известно, что Скабелку заменит Вестерлунд.

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.