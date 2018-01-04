Тренер: новички "Салавата Юлаева" выглядели лучше всех в матче КХЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд отметил хорошую игру новых игроков команды Владимира Ткачева и Дмитрия Саюстова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча.

Встреча в Москве завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. "Салават Юлаев" прервал победную серию из четырех матчей.

"Новички играли очень хорошо, были лучшим звеном сегодня, но я жду еще большего от них, - сказал Вестерлунд. - Наша проблема - реализация. Мы создавали моменты, играли неплохо, было хорошее движение, но реализация подвела".

Главный тренер "Салавата Юлаева" отметил, что в команде выросла конкуренция. "У нас интересная ситуация, - сказал Вестерлунд. - Люди, которые играют сейчас, голодны до игры. У нас есть конкуренция среди игроков, и Федоров ее проиграл, у нас есть игроки на его роль лучше, чем он".

"Спартак" благодаря победе поднялся на седьмое место в Западной конференции и в следующем матче 6 января примет казанский "Ак Барс". "Салават Юлаев" располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и следующую игру проведет в тот же день в Риге с местным "Динамо".