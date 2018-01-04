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Тренер: хоккеист "Спартака" Стоа будет играть в центре нападения до возвращения Дергачева

Спорт
4 января, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Сам нападающий отметил, что может играть на любой позиции

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Райан Стоа

Райан Стоа

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Крайний нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Райан Стоа будет играть на позиции центрального форварда до возвращения травмированного Александра Дергачева. Об этом главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев рассказал журналистам.

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В четверг "Спартак" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, на счету Стоа победная шайба.

"Стоа - разноплановый игрок, - сказал Епанчинцев. - Используем его центром не от хорошей жизни. Когда выйдет Дергачев, Стоа вернется на свою позицию. Мы его видим крайним нападающим".

Стоа отметил, что может играть на любой позиции. "У нас был хороший настрой на матч, потому что нам необходимо выигрывать, чтобы попасть в плей-офф, - отметил Стоа. - Для меня не имеет значения, на какой позиции играть. Я могу быть и крайним, и центральным нападающим, умею быстро перестраиваться и адаптироваться к новым партнерам".

Стоа вошел в заявку сборной США на Олимпийские игры 2018 года, которая была опубликована 1 января. "Вызов на Олимпиаду - большая честь для меня, - сказал Стоа. - У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлив, что попал в состав сборной США".

Сборная США выступит на Олимпиаде в группе B с командами России, Словакии и Словении. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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