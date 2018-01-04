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Баскетболистки курского "Динамо" обыграли "Шопрон" в матче Евролиги

Спорт
4 января, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 86:66

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ТАСС, 4 января. Российский женский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска обыграл венгерский "Шопрон" со счетом 86:66 в домашнем матче группового этапа Евролиги.

Самой результативной баскетболисткой встречи стала сербский форвард хозяев Соня Петрович, которая набрала 22 очка, сделала 5 результативных передач и 3 перехвата.

"Динамо" набрало 20 очков и лидирует в группе А. Российский клуб выиграл все 10 матчей на турнире. "Шопрон" с 15 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях с чешской "Прагой". "Шопрон" на своей площадке примут французский "Вильнёв-д’Аск". Обе игры пройдут 10 января.

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