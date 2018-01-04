Рижское "Динамо" одержало волевую победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

ТАСС, 4 января. Рижское "Динамо" победило нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в матче открыл игрок гостей Олег Пиганович (3-я минута). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Френкс Разгалс (24) и Брэндон Макмиллан (30), для которого эта игра стала 100-й в КХЛ.

"Динамо" набрало 41 очко в 45 матчах и занимает последнее место в Западной конференции. "Нефтехимик" расположился на четвертой позиции на Востоке. В активе нижнекамской команды 82 очка в 47 играх.

"Динамо" в следующем матче на своем льду примет уфимский "Салават Юлаев". "Нефтехимик" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 6 января.