"Химки" сыграют с "Бамбергом" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" сыграет в пятницу в гостях с германским "Бамбергом" в матче 16-го тура Евролиги. "Бамберг" является конкурентом "Химок" в борьбе за путевку в четвертьфинал, одержав на две победы меньше подмосковных баскетболистов.

Первую половину регулярного чемпионата Евролиги "Химки" завершили на восьмом месте, одержав восемь побед, у "Бамберга" - шесть побед и серия из трех поражений подряд в конце минувшего года. В прошлую пятницу "Бамберг" проиграл в гостях турецкому клубу "Анадолу Эфес", у которого эта победа стала лишь четвертой в 15 матчах Евролиги.

"Бамберг" - девятикратный чемпион Германии, за последние восемь сезонов команда победила в семи национальных турнирах, уступив титул лишь в 2014 году. Один из немногих уцелевших во время Второй мировой войны старинных германских городов, Бамберг является одним из самых туристических центров Баварии. В баскетболе местный клуб в последние годы регулярно обыгрывает популярную мюнхенскую "Баварию", став сильнейшим клубом страны благодаря спонсорской помощи автомобильного концерна "Брозе".

"Бамберг" регулярно выступает в Евролиге благодаря победам в чемпионате Германии, однако дальше стадии "топ-16" не пробивался, год назад заняв лишь 13-е место. Едва ли не главной звездой весьма скромного по составу баварского клуба является главный тренер - итальянец Андреа Тринкьери, который в свое время выиграл Кубок России с казанским УНИКСом, а в сезоне-2013/14 возглавлял сборную Греции.

Впервые в нынешнем сезоне "Химки" и "Бамберг" встретились 30 ноября в Мытищах, на своей площадке российский клуб победил со счетом 82:73, прервав серию из трех поражений подряд. Предстоящий матч пройдет на площадке "Брозе-Арены" в Бамберге, начало - 22:00 мск. При этом уже в воскресенье "Химки" проведут матч Единой лиги ВТБ - в Таллине против местного "Калева".