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Баскетболистки оренбургской "Надежды" проиграли итальянскому "Скио" в матче Евролиги

Спорт
5 января, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Российский женский баскетбольный клуб на выезде проиграл со счетом 64:78

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ТАСС, 5 января. Российский женский баскетбольный клуб "Надежда" из Оренбурга проиграл итальянскому "Скио" со счетом 64:78 в выездном матче группового этапа Евролиги.

Самой результативной баскетболисткой встречи стала центровая хозяев француженка Изабель Якубу, набравшая 25 очков и совершившая восемь подборов. В составе гостей лучшей стала американская центровая Брионна Джонс, в активе которой 20 очков и 9 подборов.

"Надежда" занимает последнее восьмое место в группе В. На счету команды 12 очков в 10 матчах. "Скио" набрал 16 очков в 10 играх и поднялся на четвертое место в группе.

В следующем матче "Надежда" на своей площадке примет французский "Монепелье". "Скио" дома сыграет с польской "Вислой". Оба матча пройдут 11 января.

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