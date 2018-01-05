Баскетболистки оренбургской "Надежды" проиграли итальянскому "Скио" в матче Евролиги

ТАСС, 5 января. Российский женский баскетбольный клуб "Надежда" из Оренбурга проиграл итальянскому "Скио" со счетом 64:78 в выездном матче группового этапа Евролиги.

Самой результативной баскетболисткой встречи стала центровая хозяев француженка Изабель Якубу, набравшая 25 очков и совершившая восемь подборов. В составе гостей лучшей стала американская центровая Брионна Джонс, в активе которой 20 очков и 9 подборов.

"Надежда" занимает последнее восьмое место в группе В. На счету команды 12 очков в 10 матчах. "Скио" набрал 16 очков в 10 играх и поднялся на четвертое место в группе.

В следующем матче "Надежда" на своей площадке примет французский "Монепелье". "Скио" дома сыграет с польской "Вислой". Оба матча пройдут 11 января.