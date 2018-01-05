Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
5 января, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Встреча на арене "Палау Блауграна" в Барселоне завершилась со счетом 85:72 в пользу хозяев паркета

Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболист ЦСКА Нандо де Коло (справа) в матче против "Барселоны"

Баскетболист ЦСКА Нандо де Коло (справа) в матче против "Барселоны"

© EPA-EFE/Andreu Dalmau

ТАСС, 5 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской "Барселоны" со счетом 72:85 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал французский форвард армейцев Нандо де Коло, в его активе 23 очка.

Армейцы проиграли четвертый матч за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги и продолжают лидировать в турнирной таблице. Главный конкурент ЦСКА в регулярном первенстве, греческий "Олимпиакос", свой первый матч второго круга проведет в пятницу на своем паркете против итальянского "Милана". "Барселона" одержала шестую победу в 16 встречах и занимает 13-е место.

Месяц назад команды уже встречались в Москве, в первый день декабря ЦСКА победил "Барселону" со счетом 92:78. В следующем матче ЦСКА 11 января в гостях сыграет с "Миланом", "Барселона" в тот же день также на выезде проведет матч против греческого "Панатинаикоса".

5 января свою встречу 16-го тура проведут "Химки" - в гостях против "Бамберга" из Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама