ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской "Барселоны" со счетом 72:85 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал французский форвард армейцев Нандо де Коло, в его активе 23 очка.

Армейцы проиграли четвертый матч за 16 туров регулярного чемпионата Евролиги и продолжают лидировать в турнирной таблице. Главный конкурент ЦСКА в регулярном первенстве, греческий "Олимпиакос", свой первый матч второго круга проведет в пятницу на своем паркете против итальянского "Милана". "Барселона" одержала шестую победу в 16 встречах и занимает 13-е место.

Месяц назад команды уже встречались в Москве, в первый день декабря ЦСКА победил "Барселону" со счетом 92:78. В следующем матче ЦСКА 11 января в гостях сыграет с "Миланом", "Барселона" в тот же день также на выезде проведет матч против греческого "Панатинаикоса".

5 января свою встречу 16-го тура проведут "Химки" - в гостях против "Бамберга" из Германии.