Сборная Швеции победила команду США в первом полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 5 января. Молодежная сборная Швеции по хоккею обыграла команду США со счетом 4:2 в первом полуфинальном матче на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стин (48) и Аксель Юнссон-Фьяллби (49). У проигравших отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэйди Ткачук (57). Шведы забросили две шайбы в третьем периоде, играя в меньшинстве.

Сборная США, выигравшая чемпионат в прошлом году, сыграет в матче за бронзовые медали. Во втором полуфинале 5 января встретятся сборные Канады и Чехии, начало матча - 4:00 мск. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4.

Шведская команда сыграет в решающем матче молодежного ЧМ впервые с 2014 года, когда в финале домашнего турнира уступила сборной Финляндии в овертайме (2:3). Шведы дважды выигрывали молодежный чемпионат мира по хоккею (1981, 2012).

Sweden is headed to the gold medal game!



Final Score: 4 2 pic.twitter.com/VEUi1oGCbP — WJC 2018 in Buffalo (@WJCinBUF) 4 января 2018 г.

Матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира 2018 года в Баффало пройдут 6 января.