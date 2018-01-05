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Сборная Швеции победила команду США в первом полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
5 января, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Шведы победили со счетом 4:2, во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Чехии

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© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 5 января. Молодежная сборная Швеции по хоккею обыграла команду США со счетом 4:2 в первом полуфинальном матче на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

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В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стин (48) и Аксель Юнссон-Фьяллби (49). У проигравших отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэйди Ткачук (57). Шведы забросили две шайбы в третьем периоде, играя в меньшинстве.

Сборная США, выигравшая чемпионат в прошлом году, сыграет в матче за бронзовые медали. Во втором полуфинале 5 января встретятся сборные Канады и Чехии, начало матча - 4:00 мск. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4.

Шведская команда сыграет в решающем матче молодежного ЧМ впервые с 2014 года, когда в финале домашнего турнира уступила сборной Финляндии в овертайме (2:3). Шведы дважды выигрывали молодежный чемпионат мира по хоккею (1981, 2012).

Матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира 2018 года в Баффало пройдут 6 января.

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