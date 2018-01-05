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Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" победить "Клипперс" в матче НБА

Спорт
5 января, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 127:117

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ТАСС, 5 января. "Оклахома" в гостях одержала победу над "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 127:117 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Пол Джордж, набравший 31 очко. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (29 очков, 12 подборов и 11 передач).

"Оклахома" с 20 победами в 39 матчах занимает пятое место в таблице Западной конференции, "Клипперс" с 17 победами в 37 играх идут на девятой позиции.

В следующем матче "Клипперс" дома сыграют с "Атлантой" 9 января, "Оклахома" 8 января в гостях встретится с "Финиксом".

В другом матче дня "Хьюстон" на домашней площадке проиграл действующему чемпиону "Голден Стэйт" со счетом 114:124. В составе победителей трипл-дабл оформил тяжелый форвард Дрэймонд Грин (17 очков, 14 подборов и 10 передач).

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