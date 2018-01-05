СМИ: Месси сможет покинуть "Барселону" бесплатно в случае независимости Каталонии

ТАСС, 5 января. Аргентинский футболист Лионель Месси сможет бесплатно покинуть испанскую "Барселону" в случае признания независимости Каталонии. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

25 ноября "Барселона" объявила о продлении контракта с 30-летним Мессии до 2021 года, сумма отступных в контракте составила €700 млн. По данным El Mundo Deportivo, в новом соглашении Месси есть опция, согласно которой футболист сможет покинуть "Барселону" бесплатно. Это произойдет при условии, если Испания признает независимость Каталонии, а "Барселона" будет исключена из чемпионата Испании и не будет выступать в чемпионатах Англии, Германии или Франции.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и не признает его результаты.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.