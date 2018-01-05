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Футболист Подберезкин на правах аренды перешел из "Краснодара" в "Рубин"

Спорт
5 января, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

На счету 25-летнего полузащитника два матча в составе молодежной сборной России

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полузащитник Вячеслав Подберезкин перешел из "Краснодара" в "Рубин" на правах аренды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского футбольного клуба.

"Подберезкин продолжит карьеру в "Рубине" на правах аренды", - сообщили в пресс-службе клуба.

Подберезкин является воспитанником школы московского ЦСКА, однако в дубль клуба пробиться не смог. После выступления в любительских командах "Альянс" и "КАИТ-Спорт" летом 2011 года подписал контракт с "Локомотивом". В составе железнодорожников полузащитник дебютировал в премьер-лиге в апреле 2012 года, однако в команде не закрепился, выступал за "Локомотив-2" и "Химки" на правах аренды, в июле 2014 году подписал контракт с "Уралом". Подберезкин стал одним из основных игроков екатеринбургского клуба, проведя за полтора сезона 33 игры (3 гола).

В декабре 2015 года полузащитник выкупил свой контракт у "Урала" (по словам президента клуба Григория Иванова, за €220 тыс. - прим. ТАСС) и подписал соглашение с "Краснодаром", рассчитанное до лета 2020 года. Подберезкин принял участие в 44 встречах краснодарцев, в том числе в девяти в Лиге Европы сезона-2016/17.

На счету 25-летнего полузащитника два матча в составе молодежной сборной России.

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