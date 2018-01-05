Защитник "Урала" Хозин готов к возвращению в РФПЛ после двухлетнего восстановления

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник екатеринбургского "Урала" Владимир Хозин с февраля 2016 года не мог играть полноценно, но сейчас чувствует себя готовым вернуться. Футболист рассказал ТАСС, почему восстановление от обычной мышечной травмы перетекло в борьбу с инфекцией, которая затянулась почти на два года.

Злополучный эпизод, в котором Хозин получил повреждение мышцы и сухожилия правого бедра, случился во втором тайме контрольной игры "Урала" с молдавским "Шерифом" на сборах 17 февраля 2016 года. В декабре 28-летний Хозин закончил последний курс антибиотиков, и доктора дали добро на его возвращение.

"На сборах начну работать с реабилитологом, как буду готов, начну тренироваться с основным составом. Спешить не буду, в моем случае неделя или день уже ничего не решат, главное - хорошо подготовиться, - подчеркнул игрок. - Думаю, двух месяцев до возобновления чемпионата мне будет достаточно".

Защитник не сомневается, что проблема миновала. "По ноге чувствую, что теперь все в порядке. Раньше не мог долго сидеть, потому что передавливало нервы, сейчас уже такого нет", - объяснил он.

История болезни

Эпизод в матче с "Шерифом" был игровой. "Нападающий пробежал передо мной, чтобы закрыть мяч, а я просто неудачно за него зацепился, был сильный щелчок в ноге, потом она была как в свободном полете, ударился пяткой о газон, а дальше я уже ничего не помню. Очнулся, лежу на газоне, болит нога - и все. Потом, когда меня уже уводили с поля, заметил, что кость торчит из руки, но проблемы с плечом оказались мелочью по сравнению с ногой", - отметил футболист.

Операцию на ключице защитнику сделали сразу, однако мышечной травме ноги сначала значения не придали, самочувствие игрока улучшалось, он не без болевых ощущений, но передвигался. "Так получилось, что сразу обследование не сделали. Потом оно показало, что сухожилие оторвалось, а перепончатая мышца висела на последних волосках", - вспомнил он.

DilovarAndyCR7/YouTube

Операция была сделана 10 марта, но через месяц у игрока поднялась температура, анализы не могли выявить проблему. Так продолжалось три недели, в мае открылся рубец на ноге. Игрок отправился в одну из клиник Финляндии. "Мне сразу сделали пункцию, но из ноги постоянно продолжал течь гной, только через полторы недели мне сказали, что у меня завелся стафилококк", - сказал Хозин.

В июле защитнику была проведена повторная операция в той же клинике. "Мне сказали, что ногу "почистили", я пропил антибиотики два месяца, дискомфорт в ноге чувствовал, но мне сказали, что со временем все пройдет", - сообщил спортсмен. Осенью Хозин вернулся к тренировкам, в ноябре и декабре принял участие в четырех матчах молодежного первенства страны, вышел на замену в игре основного состава с ЦСКА. "Дискомфорт чувствовал, но мне становилось лучше. Однако в одном из игровых эпизодов на сборах снова почувствовал боль", - отметил он.

Обследование, сделанное 1 февраля, показало, что инфекция распространилась. В клинике в Финляндии на снимках ничего страшного не нашли. Игроку помогли в Риме.

Хозин не ищет виноватого, но халатность, по всей видимости, допустили в финской клинике. "Оказалось, что инфекция заносится достаточно часто, и неважно, где проводилась операция. Но если бы это было обнаружено сразу, от инфекции можно было бы избавиться за неделю, а в той клинике, похоже, с этим затянули", - объяснил он.

"Помогли семья и клуб"

Хозин - из тех футболистов, которые вышли на высокий уровень благодаря трудолюбию. Воспитанник "Ростова" дебютировал в премьер-лиге за взрослую команду еще в 2007 году. После становления в молодежной команде "Москвы" и самарских "Крыльях Советов" (2 матча в премьер-лиге в 2010 году) Хозин стал одним из лидеров московского "Торпедо" в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2011/12 и даже попал в состав долго не просуществовавшей второй сборной России.

Василий Иванов/YouTube

В 2013 году Хозин подписал контракт с "Аланией", которая вернулась в премьер-лигу. Его гол с дальней дистанции в матче с "Тереком" (4:0) и дубль в ворота "Зенита" (2:3) стали одними из немногих ярких воспоминаний для владикавказской команды, которая по итогам сезона вновь опустилась дивизионом ниже. Отыграв полсезона в ФНЛ, Хозин подписал контракт с "Уралом". До травмы он успел отыграть 55 матчей за екатеринбуржцев, отметился пятью голами, один из которых принес команде победу над "Спартаком" (1:0).

"Первые три месяца после травмы я жил ожиданиями, думал, скоро восстановлюсь, а самыми тяжелыми были следующие три. Поддержала семья, особенно моя жена Юнона, президент "Урала" Григорий Викторович Иванов постоянно подбадривал, спрашивал, как самочувствие, когда вернусь. Хорошо, что я пару месяцев тренировался и играл за дубль в 2016 году, это немного смягчило ситуацию. А в июне 2017 года у нас родилась дочка, я много внимания уделял ребенку, и время шло быстрей", - сообщил футболист.

Хозин не в первый раз получает травмы. Он порвал ахиллово сухожилие в январе 2012 года, но смог восстановиться за три месяца, в марте 2014 года тогда защитник "Терека" (ныне - "Ахмат" - прим. ТАСС) Федора Кудряшов рассек ему голову, однако уже на следующий матч команды Хозин вышел на поле. Но и после последней травмы защитник не собирается менять всегда неуступчивую манеру борьбы. "Я играл даже тогда, когда нога болела, так хотел скорее вернуться на поле, я защитник, что предполагает борьбу, убирать ноги - это не мой стиль, наверное, по- другому не могу", - сказал футболист.

Хозин до травмы не скрывал, что его цель - сыграть в сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года, но, напомнил защитник, нужно оставаться реалистом.

"Если бы вернулся через год после травмы, ставил бы такую задачу, но сейчас надо смотреть на вещи реально. Сыграю хотя бы год без травм и стабильно, можно будет и о сборной подумать", - не теряет надежды он.