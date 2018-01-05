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СМИ: "Барселона" хочет купить футболиста Коутиньо в январе за €157 млн

Спорт
5 января, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Общие выплаты "Барселоны" за Коутиньо выведут его на третье место в списке самых дорогих футболистов в мире

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER

ТАСС, 5 января. Испанский футбольный клуб "Барселона" хочет купить бразильского полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо за €157 млн в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает газета The Telegraph.

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Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую Mаrca сообщала, что Коутиньо может быть представлен в качестве игрока "Барселоны" 8 января.

По данным The Telegraph, "Барселона" готова выплатить за трансфер 25-летнего бразильца €118 млн сразу и €39 млн - в качестве бонусов за удачные выступления игрока. Общие выплаты "Барселоны" за Коутиньо выведут его на третье место в списке самых дорогих футболистов в мире после нападающих французского "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара (€222 млн) и француза Килиана Мбаппе (€160 млн).

Зимнее трансферное окно в Европе открылось 1 января.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач.

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