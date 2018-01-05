Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Авангард" победил "Амур" в первом матче под руководством Титова

Спорт
5 января, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 января. Омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Егор Мартынов (9-я минута), Семен Кошелев (24), Дмитрий Кугрышев (26) и Илья Михеев (38). "Авангард" провел первый матч под руководством 52-летнего Германа Титова, который возглавил команду 31 декабря.

"Авангард" с 80 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб с 69 баллами располагается на девятой строчке. В следующем матче "Авангард" сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом" 7 декабря, "Амур" в этот же день дома встретится с ханты- мансийской "Югрой".

В другом матче дня "Сибирь" в гостях победила "Адмирал" - 3:2 (ОТ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама