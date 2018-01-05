ХК "Авангард" победил "Амур" в первом матче под руководством Титова

ТАСС, 5 января. Омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Егор Мартынов (9-я минута), Семен Кошелев (24), Дмитрий Кугрышев (26) и Илья Михеев (38). "Авангард" провел первый матч под руководством 52-летнего Германа Титова, который возглавил команду 31 декабря.

"Авангард" с 80 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб с 69 баллами располагается на девятой строчке. В следующем матче "Авангард" сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом" 7 декабря, "Амур" в этот же день дома встретится с ханты- мансийской "Югрой".

В другом матче дня "Сибирь" в гостях победила "Адмирал" - 3:2 (ОТ).