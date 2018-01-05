Московский этап Кубка мира по натурбану отменен из-за отсутствия снега

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по натурбану, который должен был состояться в Москве с 12 по 14 января, отменен в связи с отсутствием снега. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Сегодня я поставила в известность международную федерацию о том, что в связи с погодными условиями мы не сможем провести ближайший этап Кубка мира по натурбану, - сказала Гарт. - Уже 9 января должны начаться тренировки, а у нас нет снега, чтоб сделать трассу. И взять его неоткуда из-за аномально теплой погоды, которая стояла в московском регионе на протяжении нескольких недель. Конечно, мы могли бы изготовить снег с помощью пушек, но для этого нужна отрицательная температура в течение нескольких дней".

Глава ФССР подчеркнула, что в следующем году московский этап Кубка мира по натурбану обязательно будет присутствовать в международном календаре. "Но мы постараемся, чтоб этот турнир проходил у нас в конце января - начале февраля, когда со снегом в Москве не должно быть проблем", - подчеркнула собеседница агентства.

Гарт является членом исполкома Международной федерации санного спорта и курирует в этой организации мировое развитие натурбана.