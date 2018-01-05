Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский этап Кубка мира по натурбану отменен из-за отсутствия снега

Спорт
5 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Глава ФССР Наталия Гарт подчеркнула, что в следующем году московский этап обязательно будет присутствовать в международном календаре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по натурбану, который должен был состояться в Москве с 12 по 14 января, отменен в связи с отсутствием снега. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Смотрите также

Глава ФССР Гарт уверена в невиновности Демченко и Ивановой и сделает все для их защиты

Гарт: FIL должна рассмотреть дела Демченко и Ивановой до этапа КМ в Кенигзее

"Сегодня я поставила в известность международную федерацию о том, что в связи с погодными условиями мы не сможем провести ближайший этап Кубка мира по натурбану, - сказала Гарт. - Уже 9 января должны начаться тренировки, а у нас нет снега, чтоб сделать трассу. И взять его неоткуда из-за аномально теплой погоды, которая стояла в московском регионе на протяжении нескольких недель. Конечно, мы могли бы изготовить снег с помощью пушек, но для этого нужна отрицательная температура в течение нескольких дней".

Глава ФССР подчеркнула, что в следующем году московский этап Кубка мира по натурбану обязательно будет присутствовать в международном календаре. "Но мы постараемся, чтоб этот турнир проходил у нас в конце января - начале февраля, когда со снегом в Москве не должно быть проблем", - подчеркнула собеседница агентства.

Гарт является членом исполкома Международной федерации санного спорта и курирует в этой организации мировое развитие натурбана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама