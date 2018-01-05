Андрей Кнаус выбран новым президентом Российской федерации серфинга

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Андрей Кнаус стал новым президентом Российской федерации серфинга. Об этом сообщил ТАСС Сергей Расшиваев, занимавший пост главы федерации на протяжении последних четырех лет.

Серфинг в августе 2016 года был признан олимпийским видом спорта и включен в программу Игр-2020 в Токио. В середине декабря прошлого года делегаты Олимпийского собрания единогласно выступили за то, чтобы принять Российскую федерацию серфинга в состав Олимпийского комитета России.

"Я руководил Российской федерацией серфинга на протяжении четырех последних лет, - сказал Расшиваев. - Мой срок закончился, а идти на второй я не захотел. У нас состоялись выборы, на которых было принято единогласное решение выбрать новым главой федерации Андрея Кнауса".

Собеседник ТАСС сообщил, что остается действующим спортсменом и намерен как минимум в этом сезоне продолжать участвовать в соревнованиях.