Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Андрей Кнаус выбран новым президентом Российской федерации серфинга

Спорт
5 января, 14:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Серфинг в августе 2016 года был признан олимпийским видом спорта и включен в программу Игр-2020 в Токио

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Андрей Кнаус стал новым президентом Российской федерации серфинга. Об этом сообщил ТАСС Сергей Расшиваев, занимавший пост главы федерации на протяжении последних четырех лет.

Смотрите также

Федерации серфинга, скейтбординга и танцевального спорта/рок-н-ролла стали членами ОКР

Синхронистка Тиманина стала чемпионкой России по серфингу в олимпийской дисциплине

Серфинг в августе 2016 года был признан олимпийским видом спорта и включен в программу Игр-2020 в Токио. В середине декабря прошлого года делегаты Олимпийского собрания единогласно выступили за то, чтобы принять Российскую федерацию серфинга в состав Олимпийского комитета России.

"Я руководил Российской федерацией серфинга на протяжении четырех последних лет, - сказал Расшиваев. - Мой срок закончился, а идти на второй я не захотел. У нас состоялись выборы, на которых было принято единогласное решение выбрать новым главой федерации Андрея Кнауса".

Собеседник ТАСС сообщил, что остается действующим спортсменом и намерен как минимум в этом сезоне продолжать участвовать в соревнованиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама